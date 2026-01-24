The Eminence in Shadow
Folge 20: Ankunft des Dämons
24 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 16
Nach dem Anschlag auf den König wird in Midgar der Ausnahmezustand ausgerufen. Shadow nimmt den Kampf mit Beatrix auf, die Unterstützung von Prinzessin Iris erhält. Die drei liefern sich eine gnadenlose Schlacht, die sich über die ganze Hauptstadt erstreckt.
The Eminence in Shadow
Genre:Anime, Fantasie, Action, Tragikomödie
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Peppermint anime GmbH