The Eminence in Shadow

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 20vom 24.01.2026
Folge 20: Ankunft des Dämons

24 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 16

Nach dem Anschlag auf den König wird in Midgar der Ausnahmezustand ausgerufen. Shadow nimmt den Kampf mit Beatrix auf, die Unterstützung von Prinzessin Iris erhält. Die drei liefern sich eine gnadenlose Schlacht, die sich über die ganze Hauptstadt erstreckt.

