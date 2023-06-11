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The Exhibit: Finding The Next Great Artist

MTVStaffel 1Folge 2vom 11.06.2023
Soziale Medien

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The Exhibit: Finding The Next Great Artist

Folge 2: Soziale Medien

43 Min.Folge vom 11.06.2023Ab 12

In dieser Folge von 'The Exhibit' beschäftigen sich die Künstler mit sozialen Medien und schaffen dazu Kunstwerke mit Humor wie auch Ernsthaftigkeit. Zu den Gastjuroren gehören Samuel Hoi, Präsident des MICA, und Digitalstrategin JiaJia Fei.

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