Staffel 1Folge 2vom 11.06.2023
Soziale MedienJetzt kostenlos streamen
The Exhibit: Finding The Next Great Artist
Folge 2: Soziale Medien
43 Min.Folge vom 11.06.2023Ab 12
In dieser Folge von 'The Exhibit' beschäftigen sich die Künstler mit sozialen Medien und schaffen dazu Kunstwerke mit Humor wie auch Ernsthaftigkeit. Zu den Gastjuroren gehören Samuel Hoi, Präsident des MICA, und Digitalstrategin JiaJia Fei.
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The Exhibit: Finding The Next Great Artist
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Kunst
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MTV