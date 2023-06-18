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The Exhibit: Finding The Next Great Artist

MTVStaffel 1Folge 5vom 18.06.2023
Die Zukunft

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The Exhibit: Finding The Next Great Artist

Folge 5: Die Zukunft

43 Min.Folge vom 18.06.2023Ab 12

In dieser Folge von 'The Exhibit' müssen die Künstler neue Werke über ihre Vorstellungen von der Zukunft schaffen. Gastjuroren sind die Künstlerin Abigail DeVille und der ehemalige NFL-Spieler und Kunstmäzen Keith Rivers.

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