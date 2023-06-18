Staffel 1Folge 5vom 18.06.2023
Die ZukunftJetzt kostenlos streamen
The Exhibit: Finding The Next Great Artist
Folge 5: Die Zukunft
43 Min.Folge vom 18.06.2023Ab 12
In dieser Folge von 'The Exhibit' müssen die Künstler neue Werke über ihre Vorstellungen von der Zukunft schaffen. Gastjuroren sind die Künstlerin Abigail DeVille und der ehemalige NFL-Spieler und Kunstmäzen Keith Rivers.
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The Exhibit: Finding The Next Great Artist
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Kunst
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: MTV