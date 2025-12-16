Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 10vom 16.12.2025
43 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 16

Der finale Kampf gegen den Dämon, der Besitz von Andy ergriffen hat, steht bevor. Doch nur einer der beiden Exorzisten kann sich ihm stellen. Er ist bereit, alles zu tun, um die unschuldigen Opfer vor dem Bösen zu retten ...

