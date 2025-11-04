The Exorcist
Folge 3: Mouse
43 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 16
In Washington wartet ein neuer Fall auf Marcus und Tomas: Ein junges Mädchen ist besessen - zumindest behauptet das die Mutter des Kindes. Aber Marcus hat Zweifel daran und will Harper nicht durch einen unnötigen Exorzismus schaden. In seinen Visionen hat Tomas das Mädchen bereits gesehen und ist daher von dessen Besessenheit überzeugt. Weil Harper in der Schule gefehlt hat, wird die Sozialarbeiterin Rose zu ihr nach Hause geschickt. Sie gibt Marcus den entscheidenden Hinweis.
Genre:Drama, Horror, Thriller
Produktion:US, 2016
