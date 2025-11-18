The Exorcist
Folge 5: Aeternum Vale
43 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 16
Tomas und Marcus suchen weiterhin nach einer Erklärung für die mysteriösen Zwischenfälle im Pflegeheim. Der Dämon manifestiert sich und die beiden Priester suchen fieberhaft nach Beweisen für besessenes Verhalten, um das Schlimmste zu verhindern. Unterdessen machen Andy, Rose und die Kinder einen Ausflug ins Grüne und bekommen es dort mit einer übernatürlichen Präsenz zu tun.
The Exorcist
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Horror, Thriller
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
