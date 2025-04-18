Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Fall of Diddy

Auf dem Weg zum Rap-Mogul

TLCStaffel 1Folge 1vom 18.04.2025
Auf dem Weg zum Rap-Mogul

Auf dem Weg zum Rap-Mogul Jetzt kostenlos streamen

The Fall of Diddy

Folge 1: Auf dem Weg zum Rap-Mogul

45 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12

Sean Combs alias Diddy oder Puff Daddy hat mit nichts angefangen und ist quasi vom Tellerwäscher zum Millionär aufgestiegen. Er wuchs ohne Vater in Harlem, New York, auf, lernte früh von seiner Mom, dass er keine Schwäche zeigen durfte und wehrte sich mit Gewalt. Dieses Verhalten zeigte sich schon zu Beginn seiner Karriere. Doch der Musikmogul präsentierte sich so gut im Rampenlicht, dass niemand sein wahres Ich erkannte. Diddys Imperium umfasst eine Modelinie, eine Wodka-Marke und einen TV-Sender. Er präsentierte sich als schwarzes Vorbild, während sich hinter den Kulissen traumatische Gewaltszenen abspielten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Fall of Diddy
TLC
The Fall of Diddy

The Fall of Diddy

Alle 1 Staffeln und Folgen