The Fall of Diddy
Folge vom 19.04.2025: Schüsse im Club
45 Min.Folge vom 19.04.2025Ab 12
Diddy repräsentierte den authentischen, schwarzen Überflieger, viele sahen zu ihm auf. Doch sein Reichtum machte ihn immer skrupelloser. Gewalttätigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Er behandelte seine Freundinnen schlecht und wurde oft handgreiflich. Doch noch ahnte keiner, was für ein Monster in ihm steckte. Als er mit seinen Leuten einen Marketing-Manager wegen einer Kleinigkeit brutal zusammenschlug, fing die Fassade an zu bröckeln. Wenig später wird Diddy angeklagt, einer Frau in einem Club ins Gesicht geschossen zu haben. Der Fall mobilisiert eine wahre Armee aus den Reihen seiner Fans.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.