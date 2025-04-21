Das Schicksal schlägt zurückJetzt kostenlos streamen
The Fall of Diddy
Folge vom 21.04.2025: Das Schicksal schlägt zurück
Folge vom 21.04.2025
Niemand ahnt, welches Martyrium Diddys langjährige Partnerin Cassie während ihrer Beziehung mit dem Rap-Star durchleiden musste. Er misshandelte die junge Frau massiv körperlich und sexuell, schlug sie zusammen, missbrauchte sie für Sex-Partys mit anderen Männern und filmte die Orgien. Doch jetzt bricht Cassie ihr Schweigen. Auch andere Frauen fassen daraufhin den Mut, gegen Sean Combs auszusagen, und die Fälle von sexueller Nötigung häufen sich. Nachdem er jahrzehntelang davongekommen ist, wird der Musikmogul mehrfach wegen organisierter Kriminalität, Sexhandel, sowie Beförderung zur Prostitution verklagt.
