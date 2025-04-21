Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Fall of Diddy

Das Schicksal schlägt zurück

TLCFolge vom 21.04.2025
Das Schicksal schlägt zurück

Das Schicksal schlägt zurückJetzt kostenlos streamen

The Fall of Diddy

Folge vom 21.04.2025: Das Schicksal schlägt zurück

43 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Niemand ahnt, welches Martyrium Diddys langjährige Partnerin Cassie während ihrer Beziehung mit dem Rap-Star durchleiden musste. Er misshandelte die junge Frau massiv körperlich und sexuell, schlug sie zusammen, missbrauchte sie für Sex-Partys mit anderen Männern und filmte die Orgien. Doch jetzt bricht Cassie ihr Schweigen. Auch andere Frauen fassen daraufhin den Mut, gegen Sean Combs auszusagen, und die Fälle von sexueller Nötigung häufen sich. Nachdem er jahrzehntelang davongekommen ist, wird der Musikmogul mehrfach wegen organisierter Kriminalität, Sexhandel, sowie Beförderung zur Prostitution verklagt.

Alle verfügbaren Folgen