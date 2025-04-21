The Fall of Diddy
Folge 5: In der Höhle des Löwen
21 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12
2024 sagt Phil Pines, Diddys ehemaliger Assistent, vor Gericht aus. Sein Job war es, Sean Combs Privatleben von der Öffentlichkeit abzuschirmen. Unter anderem musste er seine „Wild King Nights“ mit jungen, unbedarften Mädchen organisieren. Dazu gab es haufenweise Drogen, Alkohol, Gleitgel und Potenzpillen. Auch Pines wurde von Diddy zum Sex gezwungen, um „dem König seine Treue zu beweisen“. Aus Angst vor dessen Brutalität wagte er nicht, sich zu weigern. Im September 2024 wurde Combs in New York wegen schweren Straftaten wie Erpressung und sexueller Ausbeutung verhaftet und sitzt seither in Untersuchungshaft.
The Fall of Diddy
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.