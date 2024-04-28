Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Great Food Truck Race

Tex-Mex & Champagner

DMAXFolge vom 28.04.2024
Folge vom 28.04.2024: Tex-Mex & Champagner

42 Min.Folge vom 28.04.2024

Burger, Tacos und Tortillas: Mit Fast-Food-Gerichten und deftiger Hausmannskost kennen sich die Imbisswagen-Crews bestens aus. Das ist sozusagen ihre Kernkompetenz. Aber in Los Angeles leben auch viele wohlhabende Menschen mit gehobenen kulinarischen Ansprüchen. Dem müssen die Kandidatinnen und Kandidaten bei der ersten Challenge gerecht werden. Die Wettbewerber:innen sollen ein Horsd'œuvre zubereiten, das man auch in einem Privatjet servieren könnte. In dieser Folge stehen schmackhafte Luxus-Häppchen mit Fleisch und Fisch auf der Speisekarte.

