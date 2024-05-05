Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Great Food Truck Race

Yachtclub-Lunch

DMAXFolge vom 05.05.2024
Yachtclub-Lunch

Yachtclub-LunchJetzt kostenlos streamen

The Great Food Truck Race

Folge vom 05.05.2024: Yachtclub-Lunch

42 Min.Folge vom 05.05.2024

Ein Hauptgang samt Beilage und ein besonders leckeres Signature-Getränk: In rund einer Stunde treffen im „Southwestern Yacht Club“ in San Diego 60 Mitglieder zum Lunch ein. Verköstigt werden die hungrigen VIPs in dieser Folge von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Foodtruck-Challenge. Dabei müssen die sechs verbliebenen Imbisswagen-Crews in Zweier-Teams zusammenarbeiten. In der mondänen Location werden unter anderem gefüllter Lachs, Shrimp Tikka Masala mit cremigem Jalapeño-Käse-Maisbrei und Agua fresca mit Wassermelone und Minze aufgetischt.

