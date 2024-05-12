The Great Food Truck Race
Folge vom 12.05.2024: Sommer, Sonne & Salat
42 Min.Folge vom 12.05.2024
An der Talstation im Coachella Valley macht sich Nervosität breit. Denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Foodtruck-Challenge werden gleich in die größte rotierende Luftseilbahn der Welt steigen. Die vier Kilometer lange Fahrt auf den Mount San Jacinto dauert rund neun Minuten. Innerhalb dieser Zeit sollen die Teams auf engstem Raum in der schaukelnden Kabine aus schmackhaften Zutaten wie zum Beispiel Rucola, Thunfisch, Fetakäse, schwarzen Bohnen, Mais, Wassermelonen und Minze raffinierte Salate kreieren, die auch optisch etwas hermachen.
