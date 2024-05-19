Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAX Folge vom 19.05.2024
42 Min. Folge vom 19.05.2024

Auf dem berühmten „Strip“ in Las Vegas nimmt der Küchenchef des Venitian Resort Hotels die verbliebenen Teilnehmer:innen der Brutzel-Challenge in Empfang. Wenn die Gäste in der Presidential-Suite den Zimmerservice kontaktieren, dann muss es in der Luxus-Herberge schnell gehen. Denn die wohlhabende Klientel ist es nicht gewohnt, lange zu warten. Dementsprechend sind die Teams dazu aufgefordert, im Spielerparadies innerhalb von 20 Minuten mit Fleisch, Hühnchen oder Fisch einen leckeren Speiseteller zu kreieren, der gehobenen kulinarischen Ansprüchen genügt.

