Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Great Food Truck Race

Avocados & Wassermelonen

DMAXFolge vom 10.11.2025
Avocados & Wassermelonen

Avocados & WassermelonenJetzt kostenlos streamen

The Great Food Truck Race

Folge vom 10.11.2025: Avocados & Wassermelonen

42 Min.Folge vom 10.11.2025

Die „Lunch Ladies“ waren bei der Avocado-Ernte schneller als die Konkurrenz. Deshalb dürfen sie in Santa Barbara eine Stunde früher loslegen als die beiden anderen Imbisswagen-Crews. Im Supermarkt decken sich Jenny, Eli und Nisa mit weiteren Zutaten ein. Der Zeitvorteil könnte sich positiv auf die Einnahmen auswirken, die am Ende der Challenge über Sieg oder Niederlage entscheiden. Aber noch geben sich die Teams von „Super Sope“ und „Mystikka Masala“ nicht geschlagen. Denn der wichtigste Faktor auf dem Weg zum Podium ist die Qualität der angebotenen Speisen.

Alle verfügbaren Folgen