The Great Food Truck Race
Folge vom 10.11.2025: Avocados & Wassermelonen
42 Min.Folge vom 10.11.2025
Die „Lunch Ladies“ waren bei der Avocado-Ernte schneller als die Konkurrenz. Deshalb dürfen sie in Santa Barbara eine Stunde früher loslegen als die beiden anderen Imbisswagen-Crews. Im Supermarkt decken sich Jenny, Eli und Nisa mit weiteren Zutaten ein. Der Zeitvorteil könnte sich positiv auf die Einnahmen auswirken, die am Ende der Challenge über Sieg oder Niederlage entscheiden. Aber noch geben sich die Teams von „Super Sope“ und „Mystikka Masala“ nicht geschlagen. Denn der wichtigste Faktor auf dem Weg zum Podium ist die Qualität der angebotenen Speisen.
