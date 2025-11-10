The Great Food Truck Race
Folge vom 10.11.2025: Das Finale
42 Min.Folge vom 10.11.2025
Die letzten beiden Imbisswagen-Crews kehren nach Los Angeles zurück. In den Malibu Hills präsentiert eine erfahrene Weinexpertin den Wettbewerber:innen einen Cabernet und einen Chardonnay. Damit sollen sie innerhalb von 45 Minuten jeweils zwei Gerichte zubereiten – eines herzhaft und das andere süß. Den Siegerinnen und Siegern winken bei dieser Challenge Zusatzeinnahmen, mit denen sie beim Finale Zutaten einkaufen dürfen. Die „Lunch Ladies“ oder das Team von „Mystikka Masala“: Wer streicht beim großen Showdown in der „City of Angels“ das Preisgeld ein?
