Larsipilami, Saskia Fröhlich und Dr. WhatsonJetzt kostenlos streamen
The Green Deal
Folge 1: Larsipilami, Saskia Fröhlich und Dr. Whatson
50 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Vier Impact Start-ups treten vor die Creator-Jury aus Lars Hempel, Saskia Fröhlich und Dr. Whatson. Zwischen überraschenden Ideen, wilden Produkttests, vielen Lachern und harten Verhandlungen batteln sich die Creator:innen um ihre Favoriten - doch am Ende geht eine:r trotzdem leer aus.
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The Green Deal
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Quintus Media