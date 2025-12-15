Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Guardian - Retter mit Herz

Verhängnisvoller Besuch

Staffel 1Folge 22
Verhängnisvoller Besuch

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 22: Verhängnisvoller Besuch

44 Min.Ab 12

Burton übergibt die Kanzlei an Caldwell. Nick tut sich mit Jake und ein paar Kollegen zusammen, um eine eigene Kanzlei zu gründen - ihre Mandanten wollen sie mitnehmen. Wenig später taucht Mandy Gressler, die von der Polizei gesucht wird, in Nicks Wohnung auf. Es kommt zu einem Handgemenge zwischen den beiden, bei dem Mandy auf den Boden aufschlägt und kein Lebenszeichen mehr von sich gibt - Nick ruft einen Krankenwagen ...

