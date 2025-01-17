The Haunted Museum
Folge vom 17.01.2025: Im Auftrag des Teufels
35 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 16
Otis Lockhart ist ein schüchterner, hart arbeitender Student, der Kriminologie studiert. Mit seiner Doktorarbeit über Serienmörder will er zum akademischen Superstar werden. Doch es gibt ein Problem: Der Arbeit, die sich auf Charles Manson stützt, fehlt es an echten Einblicken in dessen Verhaltensweise. Als er den Original-Fernseher von Manson zugeschickt bekommt, sieht er den Erfolg seiner Doktorarbeit bereits klar vor Augen. Doch das Gerät übernimmt schon bald immer mehr Kontrolle über Otis Leben, bis sich der junge Student irgendwann nicht mehr zu helfen weiß…
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.