The Haunted Museum

Besessen von Peggy

TLCFolge vom 24.01.2025
Besessen von Peggy

The Haunted Museum

Folge vom 24.01.2025: Besessen von Peggy

37 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 16

Jayne Harris, eine Expertin für Spuk-Puppen, erhält eine verzweifelte Mail. Eine Frau aus Nordengland wendet sich an sie, weil sie von einer besessenen Puppe terrorisiert wird. Die erfahrene Expertin entschließt sich, die Puppe zu sich zu holen. Schnell sucht sich das Böse in Jayne ein neues Opfer, sie wird zunehmend von Albträumen und Migräneanfällen geplagt. In ihren Visionen sieht sie immer wieder ein Mädchen in einem blauen Kleid - doch was hat es mit dem Kind namens Peggy auf sich?

