The Irrational - Kriminell logisch
Folge 11: Reziprozität
41 Min.Folge vom 14.05.2024Ab 12
Nach Jace' Tod nehmen Marisa und ihr Team die Ermittlungen auf. Sie vermuten, dass der Mord etwas mit dem vergangenen Bombenattentat auf eine Kirche zu tun haben könnte. Während Alec einige Befragungen durchführt, machen Phoebe und Rizwan eine interessante Entdeckung. Als Marisa ihrem Verdacht nachgeht, wird sie von dem Politiker Sanford überrascht. Alec vermutet, dass auch dieser etwas zu verbergen hat. Mit einem raffinierten Trick entlockt er ihm ein pikantes Geständnis ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Irrational - Kriminell logisch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH