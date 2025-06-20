The Irrational - Kriminell logisch
Folge 6: Schnellschuss
40 Min.Folge vom 20.06.2025Ab 12
Joshua Hill-Jones kommt bei einer Razzia gewaltvoll ums Leben. Der Fall schlägt vor Gericht hohe Wellen und Alec soll dem Mann des Opfers beim Prozess zur Seite stehen. Am Tag der Verhandlung trifft er auf seinen Gegenspieler, den Psychologen Dustin Atwood. Dieser lässt nichts unversucht, um die Geschworenen auf seine Seite zu ziehen und so das Urteil zu beeinflussen. Doch als Alec einen entscheidenden Trumpf spielt, treten plötzlich neue Erkenntnisse zu Tage ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH