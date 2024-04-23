Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Irrational - Kriminell logisch

NBCUniversalStaffel 1Folge 7vom 23.04.2024
Folge 7: Original oder Fälschung

40 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12

Alec und Rose sind gerade dabei, sich besser kennenzulernen, als ihnen ein neuer Fall in die Quere kommt. Die beiden bekommen es zuerst mit einem gefälschten Kunstwerk und dann auch noch mit einem toten Galeristen zu tun. Schon bald wird klar, dass es sich bei der Fälschung nicht um ein Einzelstück handelt. Daraufhin beschließen die Ermittler, dem organisierten Verbrechen gemeinsam auf die Spur zu gehen.

