The Irrational - Kriminell logisch

Verbrannte Erde

NBCUniversalStaffel 1Folge 8vom 29.11.2025
Folge 8: Verbrannte Erde

41 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12

Alec wird in einen Fall verwickelt, der ihm einiges abverlangt. Gemeinsam mit seinem Team muss er einen Feuerteufel ausfindig machen. Weil bei dem Brand ein junger Mensch ums Leben gekommen ist, ermitteln sie außerdem wegen Mordes. Schon bald finden die Profiler erste Hinweise auf den Täter. Doch dann wird Alec plötzlich von seiner Vergangenheit eingeholt ...

