Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Irrational - Kriminell logisch

Ewiges Leben

NBCUniversalStaffel 1Folge 9vom 07.05.2024
Ewiges Leben

Ewiges LebenJetzt kostenlos streamen

The Irrational - Kriminell logisch

Folge 9: Ewiges Leben

41 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 6

Alec Mercer unterstützt sein Team im Fall des toten Livestreamers Vincent Lee, der offenbar ermordet wurde. Nicht nur die Zahl der Zeugen, sondern auch die Liste der Verdächtigen ist lang. Doch dann machen die Ermittler plötzlich eine interessante Entdeckung, die die Tat in ein völlig neues Licht rückt. Derweil bandelt Kylie mit der leitenden Kommissarin Morgan an.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Irrational - Kriminell logisch
NBCUniversal
The Irrational - Kriminell logisch

The Irrational - Kriminell logisch

Alle 2 Staffeln und Folgen