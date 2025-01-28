Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Negativitätseffekt

NBCUniversalStaffel 2Folge 2vom 28.01.2025
Folge 2: Der Negativitätseffekt

41 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12

Ein Serienkiller treibt in den Vororten der Stadt sein Unwesen. Das FBI bittet Alec und sein Team um Unterstützung, damit das Morden endlich ein Ende hat. Zunächst gilt es herauszufinden, welches Motiv der Täter hat. Denn alle Opfer schienen eine Sache gemeinsam zu haben ...

NBCUniversal
