The Irrational - Kriminell logisch
Folge 3: Böses Blut
41 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12
Lia stirbt bei einem Eishockeyspiel, nachdem ihr blutverdünnende Mittel verabreicht wurden. Alec muss herausfinden, wer die junge Frau auf dem Gewissen haben könnte. Rose wiederum soll die Unschuld der Hauptverdächtigen beweisen. Weil sie und Alec nun gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, kommt es zur Aussprache zwischen den beiden.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
