The Irrational - Kriminell logisch
Folge 5: Anatomie eines Falls
41 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12
Alec soll an einer Universität im Fall dreier Suizide ermitteln. Gemeinsam mit Marisa nimmt er sich der Sache an. Schnell wird klar, dass das letzte Opfer offenbar ermordet wurde. Das junge Mädchen stand kurz davor, einen handfesten Skandal aufzudecken. Wurden ihr ihre Nachforschungen zum Verhängnis? Und handelt es sich bei den beiden anderen Toten ebenfalls um Mord?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
