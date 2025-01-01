The IT Crowd
5 StaffelnAb 12
Die beiden Computerfachmänner Moss und Roy fristen ihr trauriges Arbeitsleben im Keller der Firma Reynholm Industries. Sie werden von ihren Kollegen wenig geachtet und haben sich deshalb mittlerweile eine recht ruppige Umgangsform angewöhnt. Erst als sie mit Jen eine neue Vorgesetzte erhalten, kommt wieder Schwung in ihren Alltag. Ist die attraktive junge Frau der Weg aus der Bedeutungslosigkeit für die beiden Nerds?
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Copyrights:© FremantleMedia Limited