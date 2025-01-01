The IT Crowd
Folge 5: Die Super-Lüge
24 Min.Ab 12
Jen hat ein Blind-Date, das ihr eine Kollegin organisiert hat. Anfangs läuft es gut, doch nach und nach stellt sich heraus, dass die beiden überhaupt nicht zusammenpassen. Um dem Mann nicht mehr zu begegnen, bittet sie Moss und Roy, ihn abzuwimmeln. Dumm nur, dass sich Moss unheimlich schwertut, zu lügen.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited