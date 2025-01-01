The IT Crowd
Folge 4: Italienisch für Anfänger
25 Min.Ab 6
Reynholm Industries steuert auf schwere Zeiten zu. Die Firma braucht einen neuen Investor. Als Linda die Nachrichten den Abteilungsleitern überbringt, ist Jen eifersüchtig auf die erfolgreiche Dame. Ihre Stutenbissigkeit treibt Jen dazu, sich in den Vordergrund zu drängen. Sie will ihren Chef mit Fähigkeiten beeindrucken, die sie gar nicht besitzt.
Alle Staffeln im Überblick
The IT Crowd
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited