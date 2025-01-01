Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The IT Crowd

Italienisch für Anfänger

ProSieben FUNStaffel 4Folge 4
Joyn Plus
Italienisch für Anfänger

Italienisch für AnfängerJetzt ohne Werbung streamen

The IT Crowd

Folge 4: Italienisch für Anfänger

25 Min.Ab 6

Reynholm Industries steuert auf schwere Zeiten zu. Die Firma braucht einen neuen Investor. Als Linda die Nachrichten den Abteilungsleitern überbringt, ist Jen eifersüchtig auf die erfolgreiche Dame. Ihre Stutenbissigkeit treibt Jen dazu, sich in den Vordergrund zu drängen. Sie will ihren Chef mit Fähigkeiten beeindrucken, die sie gar nicht besitzt.

Alle Staffeln im Überblick

The IT Crowd
ProSieben FUN
The IT Crowd

The IT Crowd

Alle 5 Staffeln und Folgen