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The Kelly Clarkson Show

Chris Martin / David Boreanaz / Warren Zeiders

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 20vom 01.08.2026
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The Kelly Clarkson Show

Folge 20: Chris Martin / David Boreanaz / Warren Zeiders

41 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Grammy-Gewinnerin Kelly Clarkson nutzt ihr außergewöhnliches Talent und bringt mit ihrer Talkshow etwas Neues ins Tagesprogramm. Jede Folge steckt voller bemerkenswerter Geschichten, prominenter Gäste, Humor und Herzlichkeit.

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