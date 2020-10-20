Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 1vom 20.10.2020
158 Min.Folge vom 20.10.2020

In der ersten Liveshow unterstützt TV-Legende Dieter Hallervorden, der die Zuschauer im Frühjahr als leichtfüßiges Chamäleon verzückte, als Rategast "Hase" Sonja Zietlow und "Heavy-Metal-Engel" Bülent Ceylan im Rateteam. Zusammen mit allen Fans wollen die drei #MaskedSinger-Experten den zehn neuen Undercover-Sängern in ihren aufwändigen Kostümen auf die Schliche kommen.

