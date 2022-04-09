The Masked Singer
Folge 4: Episode 4
148 Min.Folge vom 09.04.2022Ab 6
Heute geht der Rätselspaß weiter. Welcher Star verbirgt sich unter GALAX'SIS, DER GORILLA, DER SEESTERN, DER ORK, DAS ZEBRA, DER DORNTEUFEL und DIE DISCOKUGEL?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Masked Singer
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen