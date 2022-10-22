Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer

Neue Woche, neue Rätsel

ProSiebenStaffel 7Folge 4vom 22.10.2022
Neue Woche, neue Rätsel

Neue Woche, neue RätselJetzt kostenlos streamen

The Masked Singer

Folge 4: Neue Woche, neue Rätsel

142 Min.Folge vom 22.10.2022Ab 6

In der vierten The Masked Singer-Liveshow rätseln Giovanni Zarella und Stefanie Kloß gemeinsam mit Ruth Moschner im Rateteam und versuchen dem Werwolf und den fünf weiteren Masken auf die Schliche zu kommen. Am Ende der Show fällt eine weitere Maske.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer
ProSieben
The Masked Singer

The Masked Singer

Alle 10 Staffeln und Folgen