The Masked Singer
Folge 1: Episode 1
152 Min.Folge vom 19.03.2022Ab 6
"The Masked Singer" geht in die nächste Runde. In sechs Liveshows versucht das Rateteam gemeinsam mit allen Zuschauer:innen, die maskierten Sänger:innen zu enttarnen. Wer funkelt als "Brilli"? Wer strahlt als Seestern? Wer performt unter dem Gorilla? Wer schnackt als Möwe? Wer steckt unter dem Koala? Wer groovt als Zebra? Wer singt als Dornteufel? Prominente Unterstützung bekommt das Rateteam Ruth Moschner und Rea Garvey heute von Comedian Ralf Schmitz.
