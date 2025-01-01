The Middle
Folge 13: Das Vorstellungsgespräch
21 Min.
Wie aufregend ist das denn?! Mike hat bei der Arbeit im Steinbruch einen Dinokochen gefunden. Leider stellt sich heraus, dass die Folgen seines Fundes ziemlich unangenehm sind: Damit Wissenschaftler ungestört nach weiteren Fossilien suchen können, wird der Steinbruch für vier Monate geschlossen, und Mike muss sich einen neuen Job suchen. Das entpuppt sich als eine äußerst schwierige Aufgabe.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen