Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Die Trennung

WarnerStaffel 1Folge 17
Die Trennung

Die TrennungJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 17: Die Trennung

21 Min.Ab 6

Axl ist todtraurig, weil seine große Liebe Morgan nichts mehr von ihm wissen will. Frankie und Mike geben ihr Bestes, um ihren Sohn zu trösten. Als Mike ihm eröffnet, dass Dramatik und Tränen bei Frauen Wunder wirken, hat Axl eine Idee. Welche das ist, erfahren seine Eltern beim nächsten Basketballspiel - zusammen mit Horden von erbosten Zuschauern: Kurz vor Schluss könnte Axl den Sieg klar machen. Doch er will erst werfen, wenn Morgan zu ihm zurückkommt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen