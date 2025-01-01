The Middle
Folge 6: Das Halloween-Fest
21 Min.
Halloween steht an und Frankie wird zu einer Kostüm-Party in die Nachbarschaft eingeladen. Ihre Freude wird jedoch von Mike getrübt: Der hat so gar keine Lust sich zu verkleiden und stellt sich quer. Auch bei Axls Halloween-Plänen läuft einiges schief und Brick wählt eine eher ungewöhnliche Verkleidung, die sich gar nicht so einfach definieren lässt.
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
