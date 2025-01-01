The Middle
Folge 13: Das Schulprojekt
21 Min.Ab 6
Tante Ginny ist gestorben. Nach ihrer Beerdigung nimmt sich Frankie vor, dass die Familie ab jetzt das Leben mehr genießen sollte. Axl isst aus Versehen Bricks Schulprojekt - eine aus Teig geformte Karte von Indiana. Indessen entdeckt Sue, dass jemand für sie schwärmt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
