The Middle

Das Schulprojekt

Staffel 3Folge 13
Das Schulprojekt

Das SchulprojektJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 13: Das Schulprojekt

21 Min.Ab 6

Tante Ginny ist gestorben. Nach ihrer Beerdigung nimmt sich Frankie vor, dass die Familie ab jetzt das Leben mehr genießen sollte. Axl isst aus Versehen Bricks Schulprojekt - eine aus Teig geformte Karte von Indiana. Indessen entdeckt Sue, dass jemand für sie schwärmt ...

