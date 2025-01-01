Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 19
Folge 19: Der Zeitungsjunge

21 Min.Ab 6

Brick braucht dringend Geld, um sich ein Nachtsichtgerät leisten zu können, weshalb er einen Job als Zeitungsjungen annimmt. Als er deshalb anfängt die Schule zu schwänzen, übernehmen schließlich Frankie und Mike den Job ihres Sohnes.

