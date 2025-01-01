The Middle
Folge 19: Der Zeitungsjunge
21 Min.Ab 6
Brick braucht dringend Geld, um sich ein Nachtsichtgerät leisten zu können, weshalb er einen Job als Zeitungsjungen annimmt. Als er deshalb anfängt die Schule zu schwänzen, übernehmen schließlich Frankie und Mike den Job ihres Sohnes.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen