The Middle
Folge 2: Der Familienausflug (2)
21 Min.Ab 6
Der gemeinsame Campingurlaub der Hecks weckt in Frankie böse Erinnerungen: Vor vielen Jahren haben sie und Mike ihre Flitterwochen im Zelt verbracht und dabei einiges durchgemacht. Sie versuchen verzweifelt, diesmal eine schöne Zeit zu haben, als auch noch ein wilder Bär aufkreuzt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen