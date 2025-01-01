Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Der Familienausflug (2)

WarnerStaffel 3Folge 2
Der Familienausflug (2)

Der Familienausflug (2)Jetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 2: Der Familienausflug (2)

21 Min.Ab 6

Der gemeinsame Campingurlaub der Hecks weckt in Frankie böse Erinnerungen: Vor vielen Jahren haben sie und Mike ihre Flitterwochen im Zelt verbracht und dabei einiges durchgemacht. Sie versuchen verzweifelt, diesmal eine schöne Zeit zu haben, als auch noch ein wilder Bär aufkreuzt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen