WarnerStaffel 3Folge 6
Folge 6: Das Chaos

21 Min.Ab 6

Die Hecks haben in ihrem Haus einen Wasserschaden, weshalb Frankie umziehen möchte. Die Kinder sind davon jedoch gar nicht begeistert und legen alles daran, den Umzug zu verhindern. Unterdessen scheitern Sue und Brad erneut mit einem ihrer legendären Auftritte.

