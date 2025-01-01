The Middle
Folge 17: Der Spaziergang
21 Min.Ab 6
Als Frankie und Mike während eines Spaziergangs auf ein paar alte Bekannte treffen, stellen sie fest, dass sie zu diesen wesentlich netter waren als sie es zueinander sind. Sie beschließen daher, etwas zu ändern. Inzwischen hat Sue gleich mehrere Anfragen von Mitschülern für ihren Abschlussball, weil sie zu nett ist, um ihren Begleitern abzusagen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen