WarnerStaffel 5Folge 17
Folge 17: Der Spaziergang

21 Min.Ab 6

Als Frankie und Mike während eines Spaziergangs auf ein paar alte Bekannte treffen, stellen sie fest, dass sie zu diesen wesentlich netter waren als sie es zueinander sind. Sie beschließen daher, etwas zu ändern. Inzwischen hat Sue gleich mehrere Anfragen von Mitschülern für ihren Abschlussball, weil sie zu nett ist, um ihren Begleitern abzusagen.

