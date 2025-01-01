The Middle
Folge 15: Der vergessene Geburtstag
21 Min.Ab 6
Die gesamte Familie Heck hat Bricks Geburtstag im November vergessen, inzwischen ist es Februar. Brick darf nachfeiern und wünscht sich, dass er einen ganzen Tag lang die ungeteilte Aufmerksamkeit der Familie genießen und machen kann, was er will. Doch schon bald sind alle von Brick genervt. Währenddessen gerät die Beziehung zwischen Axl und Devin in eine Krise.
