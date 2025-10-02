Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 6Folge 8vom 02.10.2025
21 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 6

Mike macht mit Sue eine College-Tour, um sich die in Frage kommenden Colleges anzusehen. Währenddessen lässt Frankie Brick mit einem Schulprojekt und mehreren Babysittern zurück, damit sie Axl bei seinem ersten College-Footballspiel unterstützen kann. Doch das läuft gar nicht gut.

Warner
