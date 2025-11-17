The Middle
Folge 15: Der Kinobesuch
21 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 6
Frankie fühlt sich von Mike unfair behandelt. Mike kann seine Frau überhaupt nicht verstehen, und prompt entbrennt ein handfester Streit zwischen den beiden. Brick hat den neuen Trailer für den Film "Planet Nowhere" gesehen. Er findet den Streifen jedoch so mies, dass er mit allen Mitteln versucht, den Kinostart zu verhindern.
