The Middle

Die lang ersehnte Veranda

Staffel 7Folge 21vom 25.11.2025
Die lang ersehnte Veranda

Folge 21: Die lang ersehnte Veranda

21 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 6

Mike und seine Kollegen bauen eine Veranda. Frankie freut sich auf entspannte Stunden, doch als im Nebenhaus eine Familie mit drei Kleinkindern einzieht, ist es mit der Ruhe vorbei. Auch Axl ist im Stress, seitdem er gemeinsam mit Hutch einen Food Truck eröffnet hat.

