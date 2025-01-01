Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Die Mucki-Bude

WarnerStaffel 8Folge 21
Die Mucki-Bude

Die Mucki-BudeJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 21: Die Mucki-Bude

21 Min.Ab 6

Mike entpuppt sich wie jedes Jahr als echter Geburtstagsmuffel und möchte weder Gratulationen noch Geschenke entgegennehmen. Trotzdem lässt sich Sue etwas Besonderes einfallen und rechnet dabei nicht mit der Reaktion ihres Vaters. Brick hat es derweil satt, dass seine Freundin nicht nur größer, sondern auch stärker ist. Daher versucht er sich mit Hilfe von Axl, Muskeln anzutrainieren.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen