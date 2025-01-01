The Middle
Folge 15: Die Feier-Biester
21 Min.Ab 6
Alle sind on Tour: Mike und Brick sind auf einer Convention, was Mike an seine Grenzen treibt. Axl und Hutch machen sich auf den Weg zu der Hochzeit eines Freundes, doch sie unterschätzen die Situation komplett. Und Sue feiert ihren 21. Geburtstag. Zur Feier des Tages geht sie mit ihrer Mutter in eine Bar, aber aus einem Drink werden mehr.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen